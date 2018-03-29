29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве появится карта «Музей в подарок». Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, абонемент, действующий в течение полугода, рассчитан на 10 посещений музеев города.



Партнерами проекта являются 13 музеев и их филиалы. Карта на 10 посещений стоит 2150 рублей. Продавать карту начнут с 2 апреля, заказать ее можно на сайте Мосгортура.