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Общество     29.03.2018 12:05

В Москве появится абонемент на посещение музеев

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Теги:  музеи 

29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве появится карта «Музей в подарок». Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, абонемент, действующий в течение полугода, рассчитан на 10 посещений музеев города.

Партнерами проекта являются 13 музеев и их филиалы. Карта на 10 посещений стоит 2150 рублей. Продавать карту начнут с 2 апреля, заказать ее можно на сайте Мосгортура.


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Карта места

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Теги: 
музеи 

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