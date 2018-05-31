Общество 31.05.2018, 08:49 Штормовое предупреждение продлили в Москве до вечера 31 мая

31 мая. Mossovetinfo.ru – Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера четверга, 31 мая. Об этом сообщили в метеобюро. До 21:00 ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В среду...

Общество 31.05.2018, 08:43 Где можно отдыхать и купаться в Москве

31 мая. Mossovetinfo.ru – Список зон отдыха, которые на данный момент готовы к летнему сезону в Москве. Зоны отдыха с купанием: - Большой городской пруд, озеро «Черное», Школьное озеро ...