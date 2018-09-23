23 сентября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 24 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается пасмурная ветреная погода, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.