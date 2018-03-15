15 марта. Mossovetinfo.ru – Прощание с великим артистом и режиссером Олегом Табаковым началось в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.



Оно продлится до 13:00. Похороны состоятся в четверг на Новодевичьем кладбище. С 12 по 15 марта в МХТ объявлен траур. Спектакли, которые должны были состояться в эти дни, отменены.



Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.