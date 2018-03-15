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Общество     15.03.2018 09:01

В Москве прощаются с Олегом Табаковым

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Теги:  Олег Табаков 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Прощание с великим артистом и режиссером Олегом Табаковым началось в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.

Оно продлится до 13:00. Похороны состоятся в четверг на Новодевичьем кладбище. С 12 по 15 марта в МХТ объявлен траур. Спектакли, которые должны были состояться в эти дни, отменены.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.


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Теги: 
Олег Табаков 

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