15 марта. Mossovetinfo.ru – Прощание с великим артистом и режиссером Олегом Табаковым началось в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.
Оно продлится до 13:00. Похороны состоятся в четверг на Новодевичьем кладбище. С 12 по 15 марта в МХТ объявлен траур. Спектакли, которые должны были состояться в эти дни, отменены.
Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
09:55 Мнения Жириновский полагает, что слезы Собчак в эфире показывают ее неготовность к роли политика
09:07 Город (Москва и область) В московском технопарке собрали трехколесный электромобиль
09:01 Общество В Москве прощаются с Олегом Табаковым
08:53 Город (Москва и область) Цб РФ отозвал лицензию у московского банка «Кредит Экспресс».
08:26 Город (Москва и область) Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за сложной ситуации на дорогах
08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации
16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй
14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018
10:20 Власть «Дачная амнистия» продлена еще на два года
19:33 Общество Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы
19:48 Город (Москва и область) Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора
11:01 В России Путин рассказал о своем отношении к российской оппозиции