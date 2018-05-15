15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве стартует конкурс социальной рекламы #АртМЧС2018, сообщили ИА Моссовет в Главном управлении МЧС России по городу Москве.



Конкурс организован общественной организацией «За безопасный город» при поддержке московского управления МЧС и Московской городской Думы.



«Тематика работ обширная – от здорового образа жизни до правил поведения на воде. Рассчитываем, что будет много участников-студентов, которые получают образование в сфере рекламы, дизайна, журналистики и, конечно, безопасности», - рассказал руководитель проекта «За безопасный город» Никита Янковой.



Конкурс будет проводиться в трех номинациях: фото, видео и плакат. Будут определены победители в каждой из номинаций, а также абсолютный победитель, который получит суперприз.



«Поиск новых форм доведения до современного поколения азов безопасности может быть эффективен только в том случае, если диалог между нами и аудиторией, на которую мы ориентируемся, происходит на одном языке, в доступных для современного поколения образов. И именно молодые авторы знают, как грамотно воздействовать на своих сверстников», - заявил начальник московского управления МЧС Илья Денисов.



По итогам конкурса будет проведена выставка, на которой будут представлены работы-победители. Кроме того, лучшие работы будут размещены на городских билбордах.