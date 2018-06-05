5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве ко Дню России пройдет 27 бесплатных экскурсий. Вести экскурсии, которые пройдут 10, 11 и 12 июня, будут гиды проекта «Гуляем по Москве».



Зарегистрироваться на них можно на сайте проекта. Там же есть список и расписание экскурсий.