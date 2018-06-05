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Общество     05.06.2018 07:35

В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России

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Теги:  экскурсии  День России 

5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве ко Дню России пройдет 27 бесплатных экскурсий. Вести экскурсии, которые пройдут 10, 11 и 12 июня, будут гиды проекта «Гуляем по Москве».

Зарегистрироваться на них можно на сайте проекта. Там же есть список и расписание экскурсий.


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Теги: 
экскурсии  День России 

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