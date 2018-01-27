27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве расширен список пунктов получения паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Получить готовый паспорт болельщика можно во флагманском офисе «Мои документы», который открылся в начале 2018 года в ТРЦ «Афимолл Сити» по адресу: Москва, Пресненская набережная, д. 2.



Подать заявку и получить FAN ID также можно в центре выдачи паспортов болельщика по адресу: Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 34.



Центры выдачи паспортов болельщик уже работают в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде.



FAN ID — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Впервые паспорт болельщика был введен для посетителей матчей Кубка конфедераций летом 2017 года.