1 июля. Mossovetinfo.ru – Родители в Москве с помощью мобильного приложения смогут посмотреть состав и калорийность всех подаваемых в детском саду блюд. Об этом сообщает mos.ru.



Сделать это можно приложении «Московская электронная школа» — «Дневник МЭШ». Также в приложении родители смогут узнать, в какие часы ребенок спит, играет и учится.



Кроме того, можно сообщить воспитателям о том, что ребенок будет отсутствовать в группе в тот или иной день.