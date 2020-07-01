1 июля. Mossovetinfo.ru – Родители в Москве с помощью мобильного приложения смогут посмотреть состав и калорийность всех подаваемых в детском саду блюд. Об этом сообщает mos.ru.
Сделать это можно приложении «Московская электронная школа» — «Дневник МЭШ». Также в приложении родители смогут узнать, в какие часы ребенок спит, играет и учится.
Кроме того, можно сообщить воспитателям о том, что ребенок будет отсутствовать в группе в тот или иной день.
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