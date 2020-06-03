3 июня. Mossovetinfo.ru – Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ожидающимся ухудшением погоды, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в среду, 3 июня и до утра четверга, 4 июня, в Москве ожидаются проливные дожди и усиление ветра. Может выпасть до 25 миллиметров осадков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.



В связи с ожидающимся ухудшением погоды приведены в готовность все службы, отвечающие за ликвидацию аварийных ситуация. В городе дежурят 300 бригад инженерных компаний Москвы и городских префектур. Они готовы оперативно отреагировать на падения деревьев, обрушение рекламных конструкций, повреждения линий электропередач, кровель зданий, повреждения дорожных знаков и указателей. Кроме того, энергетикам столицы дано указание привести в готовность источники аварийного питания.



Кроме того, приняты меры по недопущению подтоплений, а также по защите зданий, широкоформатных конструкций, кровель зданий, объектов транспорта и торговли от ветра.



Заммэра Москвы призвал горожан во время непогоды не покидать дома без необходимости, а в случае появления на улице соблюдать меры предосторожности: обходить рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями, не парковать под деревьями автомобили.