6 февраля. Mossovetinfo.ru – Установившаяся в Москве морозная погода продлится недолго, уже в начале второй недели февраля в Москву вернутся оттепели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



По словам Тишковца, уже в начале следующей недели в столицу вернутся слякоть, смешанные осадки, а температура в дневное время будет колебаться около ноля. В ночное время температура будет опускаться до небольших морозов.



Ранее сообщалось, что к концу текущей недели температура воздуха в столичном регионе может опуститься до минус 17-15 градусов.