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Общество     06.02.2020 08:50

В Москве снова потеплеет в начале второй недели февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды  оттепель 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – Установившаяся в Москве морозная погода продлится недолго, уже в начале второй недели февраля в Москву вернутся оттепели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, уже в начале следующей недели в столицу вернутся слякоть, смешанные осадки, а температура в дневное время будет колебаться около ноля. В ночное время температура будет опускаться до небольших морозов.

Ранее сообщалось, что к концу текущей недели температура воздуха в столичном регионе может опуститься до минус 17-15 градусов.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  оттепель 

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