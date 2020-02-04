Другие материалы
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Общество
06.02.2020, 08:50
В Москве снова потеплеет в начале второй недели февраля
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Установившаяся в Москве морозная погода продлится недолго, уже в начале второй недели февраля в Москву вернутся оттепели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сп...
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Общество
05.02.2020, 12:09
Прокуратура принесла извинения журналисту Ивану Голунову
5 февраля. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Западного административного округа Москвы направила официальные извинения журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследован...
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Общество
04.02.2020, 18:38
Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля
4 февраля. Mossovetinfo.ru – Представители оппозиции направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо, в котором попросили не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 феврал...