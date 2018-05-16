Другие материалы
-
Общество
17.05.2018, 10:02
В Москве стартует фестиваль «Рыбная неделя»
17 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 17 мая открывается гастрономический фестиваль «Рыбная неделя», он продлится до 27 мая. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Моск...
-
Общество
17.05.2018, 08:39
В Москве 17 мая будет жарко, не исключена гроза
17 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в четверг, 17 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». ...
-
Общество
16.05.2018, 09:19
Спортивный парк обустроят промзоне Курьяново
16 мая. Mossovetinfo.ru – Спортивный парк обустроят в промзоне Курьяново в московском районе Печатники вместо продажи двух участков на торгах. Об этом сообщили в Москомстройинвесте. Жители ра...