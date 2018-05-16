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Общество     17.05.2018, 10:02

В Москве стартует фестиваль «Рыбная неделя»

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Теги:  фестивали  Рыбная неделя  еда  Московские сезоны 

17 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 17 мая открывается гастрономический фестиваль «Рыбная неделя», он продлится до 27 мая. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».

Фестиваль пройдет на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде.

Посетителей ждет более 100 видов рыбы и морепродуктов из 10 российских регионов, самые вкусные рыбные блюда от московских рестораторов и насыщенная культурная программа: спектакли, джазовые концерты, творческие мастер-классы и лекции!

Также в рамках фестиваля пройдут различные квесты на морскую тематику, мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, джазовые концерты и лекции. Отдельные мероприятия приготовлены для самых маленьких посетителей фестиваля.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Рыбная неделя  еда  Московские сезоны 

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