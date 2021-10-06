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Общество     06.10.2021 09:03

В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 6 октября

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Теги:  погода  прогноз погоды  атмосферное давление  рекорд 

6 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в среду утром установлен рекорд атмосферного давления для 6 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По данным синоптиков, уже утром барометры в Москве показали атмосферное давление в 768,1 миллиметра ртутного столба. Предыдущий рекорд для 6 октября был установлено в 2014 году и составил 766,6 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, рекордное атмосферное давление фиксируется в Москве пятый день подряд. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в Москве будет расти с воскресенья и достигнет пиковых значений 6-7 октября.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  атмосферное давление  рекорд 

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