27 августа. Mossovetinfo.ru - С начала года в Москве уже выпала годовая норма осадков, сообщается на портале «Метеоновости».



По данным метеостанции ВДНХ, с начала года в Москве выпало 700,4 миллиметра осадков при годовой норме в 691 миллиметр.



Наибольшее количество осадков выпало с мая по июль: почти 500 миллиметров.



Наибольшее количество осадков за все время наблюдений, выпало в Москве в 2013 году - 890 миллиметров. ПО прогнозам синоптиков, в 2020 году может быть установлен новый рекорд.