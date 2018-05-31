Другие материалы
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Общество
31.05.2018, 08:49
Штормовое предупреждение продлили в Москве до вечера 31 мая
31 мая. Mossovetinfo.ru – Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера четверга, 31 мая. Об этом сообщили в метеобюро. До 21:00 ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В среду...
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Общество
31.05.2018, 08:43
Где можно отдыхать и купаться в Москве
31 мая. Mossovetinfo.ru – Список зон отдыха, которые на данный момент готовы к летнему сезону в Москве. Зоны отдыха с купанием: - Большой городской пруд, озеро «Черное», Школьное озеро ...
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Общество
31.05.2018, 08:24
В Москве в лету готовы 42 зоны отдыха
31 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор по Москве на данный момент принял в эксплуатацию 42 зоны отдыха, в том числе 8 зон отдыха для купания. Об этом сообщается на сайте ведомства. Приемк...