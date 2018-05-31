31 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в день рождения Александра Пушкина появится 17 цифровых двойников великого поэта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Пушкина 6 июня можно будет встретить на улицах, в парках и скверах, а также в тех местах столицы, которые связаны с жизнью поэта. Двойников увидят на экранах смартфонов пользователи городского приложения Histars.



Уже с 7 июня сделать селфи с Пушкиным можно будет только рядом его с Мемориальной квартирой на Арбате и в библиотеке-читальне имени поэта на Спартаковской улице.