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Общество     07.04.2021 12:06

В Москве в конце недели резко потеплеет

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Теги:  погода  прогноз погоды 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Резкое потепление ожидается в Москве в выходные и в первой половине следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москву придет антициклон, который принесет солнечную погоду без осадков. В ночное время температура будет от 0 до +5 градусов, днем от +11 до +15 градусов.

На следующей неделе станет еще теплее, температура в дневное время будет подниматься до +15.. +20 градусов.

Ранее сообщалось, что в апреле москвичей ждут две волны холода, однако в целом месяц будет на 2-3 градуса теплее обычного.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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