Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     31.05.2018 08:24

В Москве в лету готовы 42 зоны отдыха

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор по Москве на данный момент принял в эксплуатацию 42 зоны отдыха, в том числе 8 зон отдыха для купания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приемка зон отдыха в эксплуатацию продолжается. Всего в Москве 11 зон отдыха для купания и 48 зон отдыха без купания.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор 

Возврат к списку

Лента новостей

08:49 Общество Штормовое предупреждение продлили в Москве до вечера 31 мая

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве в лету готовы 42 зоны отдыха

08:08 Общество В Москву 31 мая пришло похолодание

08:01 Общество В Москве в день рождения Пушкина появится 17 цифровых копий поэта

Актуальные материалы

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве в лету готовы 42 зоны отдыха

07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал

08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

16:48 Власть Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru