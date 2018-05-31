31 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор по Москве на данный момент принял в эксплуатацию 42 зоны отдыха, в том числе 8 зон отдыха для купания. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Приемка зон отдыха в эксплуатацию продолжается. Всего в Москве 11 зон отдыха для купания и 48 зон отдыха без купания.
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