В Москве в майские праздники ограничат продажу алкоголя

27 апреля. Mossovetinfo.ru – В праздничные выходные, с 29 апреля по 2 мая, и 9 мая в Москве ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщается на портале правительства столицы.



Купить спиртное нельзя будет в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво.