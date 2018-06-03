Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     03.06.2018 23:07

В Москве в середине недели похолодает

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в середине недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник в Москве еще жарко – до +26⁰. Со вторника начнется похолодание – к середине периода столбики термометров опустятся почти на 12° ниже.

В пятницу вновь начнется потепление, и температурный режим приблизится к норме – днем будет около +20⁰.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

23:07 Общество В Москве в середине недели похолодает

17:36 Город (Москва и область) Северный вестибюль станции «Маяковская» закрыт из-за задымления

15:25 В мире Состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

17:24 Общество ПАРНАС не намерена выдвигать и поддерживать ни одного из кандидатов на выборах мэра Москвы

11:23 Происшествия Мужчина в Москве убил кошку и выбросил с 16-го этажа кота

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха

07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал

08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru