3 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в середине недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В понедельник в Москве еще жарко – до +26⁰. Со вторника начнется похолодание – к середине периода столбики термометров опустятся почти на 12° ниже.
В пятницу вновь начнется потепление, и температурный режим приблизится к норме – днем будет около +20⁰.
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