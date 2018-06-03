3 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в середине недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник в Москве еще жарко – до +26⁰. Со вторника начнется похолодание – к середине периода столбики термометров опустятся почти на 12° ниже.



В пятницу вновь начнется потепление, и температурный режим приблизится к норме – днем будет около +20⁰.