28 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались 75 человек, сообщает оперативный штаб.



В предыдущий раз более 70 человек за сутки умерло от коронавируса в Москве 1 июня, когда скончался 71 человек.



Всего с начала пандемии от коронавируса в Москве умерло 6 578 человек.