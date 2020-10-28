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Общество     28.10.2020 00:02

В Москве впервые за 5 месяцев от коронавируса скончалось более 70 человек за сутки

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Теги:  коронавирус  смертность 

28 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались 75 человек, сообщает оперативный штаб.

В предыдущий раз более 70 человек за сутки умерло от коронавируса в Москве 1 июня, когда скончался 71 человек.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Москве умерло 6 578 человек.


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Теги: 
коронавирус  смертность 

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