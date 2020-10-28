28 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались 75 человек, сообщает оперативный штаб.
В предыдущий раз более 70 человек за сутки умерло от коронавируса в Москве 1 июня, когда скончался 71 человек.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Москве умерло 6 578 человек.
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