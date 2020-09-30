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Общество     30.09.2020 01:24

В Москве второй день подряд от коронавируса умирает более 20 человек за сутки

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Теги:  коронавирус  смертность  статистика 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве второй день подряд от коронавируса умирает более 20 человек за сутки, сообщает оперативный штаб.

Сообщается, что за прошедшие сутки от коронавируса в Москве скончались 27 человек. Днем ранее сообщалось о 23 умерших от коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в Москве в результате заражения коронавирусом скончались 5230 человек

В предыдущий раз в Москве более 20 человек умерло от коронавируса 15 июля, когда было зафиксировано 24 смерти.


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Теги: 
коронавирус  смертность  статистика 

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