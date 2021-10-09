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Общество     09.10.2021 11:54

В Москве выявлено более 6000 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

9 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено более 6000 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в столице зафиксировано 6001 заражений, это максимум с 9 июля, когда сообщалось о 6643 случаях. За сутки госпитализированы 1 238 человек. На ИВЛ находится 491 человек. Выздоровели за сутки 2 211 пациентов,

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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