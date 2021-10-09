В Москве выявлено более 6000 новых случаев коронавируса

9 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено более 6000 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в столице зафиксировано 6001 заражений, это максимум с 9 июля, когда сообщалось о 6643 случаях. За сутки госпитализированы 1 238 человек. На ИВЛ находится 491 человек. Выздоровели за сутки 2 211 пациентов,