2 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 704 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное количество случаев заражения с 22 мая, когда было выявлено 3 109 новых случаев заражения за сутки.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки от коронавируса скончались 28 человек, что является максимальным показателем с 14 июля.
Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 1 157 пациентов.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 297 729 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 251 018 человек, скончались в результате заболевания 5 282 человека.
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