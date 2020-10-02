2 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 704 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное количество случаев заражения с 22 мая, когда было выявлено 3 109 новых случаев заражения за сутки.



Ранее сообщалось, что в Москве за сутки от коронавируса скончались 28 человек, что является максимальным показателем с 14 июля.



Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 1 157 пациентов.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 297 729 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 251 018 человек, скончались в результате заболевания 5 282 человека.