 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     02.10.2020 10:51

В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 22 мая

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  статистика 

2 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 704 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное количество случаев заражения с 22 мая, когда было выявлено 3 109 новых случаев заражения за сутки.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки от коронавируса скончались 28 человек, что является максимальным показателем с 14 июля.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 1 157 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 297 729 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 251 018 человек, скончались в результате заболевания 5 282 человека.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

10:51 Общество В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 22 мая

10:39 В России ЦБ РФ аннулировал лицензию московского «ТЭМБР-Банка»

10:13 Мнения Академик РАН спрогнозировал победу над коронавирусом к концу 2021 года

09:05 В мире Президент США Трамп и его супруга заразились коронавирусом

02:22 Город (Москва и область) В Москве возобновила работу «горячая линия» для пожилых людей

Актуальные материалы

14:33 Город (Москва и область) В Москве увеличивается число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru