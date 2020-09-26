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Общество
27.09.2020, 09:51
В Москве выявлено максимальное число новых случаев коронавируса с 2 июня
27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2016 случаев коронавируча. Об этом в своем telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. ...
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Общество
26.09.2020, 10:35
В Москве выявлено наибольшее число новых случаев коронавируса с 7 июня
26 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки выявлено 1792 случая коронавируса. Об этом сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов...
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Общество
26.09.2020, 08:35
Завершено расследование уголовного дела депутата Галяминой
26 сентября.Mossovetinfo.ru - В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, обвиняемой в участии в несанкционированном меро...