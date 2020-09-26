27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2016 случаев коронавируча. Об этом в своем telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Это максимум со 2 июня, когда в столице было зафиксировано 2286 случаев. Всего в Москве выявлено 285 776 случай заражения. Днем ранее в городе было зафиксировано 1792 случая коронавируса.



За сутки в столице от коронавируса вылечились 1126 пациентов, всего выздоровели 245 132 человека. Кроме того, за сутки было зафиксировано 17 смертей, всего в Москве от коронавируса умерли 5146 человек.



Оперативный штаб на данный момент не опубликовал информацию по числу новых случаев коронавируса в Москве за последние сутки.