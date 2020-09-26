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Общество     26.09.2020 10:35

В Москве выявлено наибольшее число новых случаев коронавируса с 7 июня

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Теги:  коронавирус 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки выявлено 1792 случая коронавируса. Об этом сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Это то наибольшее число новых случаев с 7 июня, когда было выявлено 1956 случаев заражения. 

Днем ранее, 25 сентября, было зафиксировано 1560 случаев заражения.

Мэр Москвы Сергей Собянин утро ранее попросил людей старше 65 лет без необходимости не выходить из дома. Он также рекомендовал главам предприятий перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Собянин выразил надежду, что к жестким ограничениям из-за коронавируса возвращаться не придется.

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Теги: 
коронавирус 

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