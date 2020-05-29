29 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве за последние сутки от коронавируса умерло рекордное число людей. Согласно данным оперативного штаба, от коронавируса скончались еще 78 человек.



Всего в Москве за время пандемии от коронавируса умерли 2408 человек.