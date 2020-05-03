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Общество     03.05.2020 23:06

В Москве за сутки скончались 35 человек с коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

3 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки скончались 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Москве скончались 764 человека.

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Теги: 
коронавирус 

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