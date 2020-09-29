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Общество     29.09.2020 11:14

В Москве за сутки выявлено 2300 случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  статистика 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

От коронавируса за сутки в столице скончалось 23 человека. Впервые с 15 июля количество умерших от коронавируса превысило 20 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечилось 1 227 человек. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 290 293 случая заражения. 247 301 человек вылечился, 5 203 человека скончались.

Днем ранее в столице сутки было зафиксировано 2217 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 15 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому осенние школьные каникулы в столице пройдут в одно время во всех школах и будут длиться две недели – с 5 по 18 октября.

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Теги: 
коронавирус  статистика 

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