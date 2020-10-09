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Общество     10.10.2020 12:02

В Москве за сутки выявлено более 4000 случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус 

10 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 4105 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимум с 14 мая, когда было зафиксировано 4748 случаев заболевания. Последние три дня в столице фиксировалось менее 4000 тысяч случаев заболевания.

За сутки госпитализировано 1047 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах города находится 263 человека. В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1306 пациентов, за все время вылечились 260 433 человека.

За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 30 человек. Всего за все время пандемии скончались 5560 человек.

В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса


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Теги: 
коронавирус 

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