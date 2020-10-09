Другие материалы
-
Общество
10.10.2020, 12:02
В Москве за сутки выявлено более 4000 случаев коронавируса
10 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 4105 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимум с 14 мая, когда было зафиксировано 4748 случаев заболевания...
-
Общество
10.10.2020, 09:52
Температурный рекорд до 21 градуса прогнозируется 13-14 октября в Москве
10 октября. Mossovetinfo.ru - На предстоящей неделе температура воздуха в столичном регионе может достичь рекордно высоких, аномальных значений, не исключила главный специалист Гидрометцентра России М...
-
Общество
09.10.2020, 12:48
Апелляцию на приговор Ефремову Мосгорсуд рассмотрит 20 октября
9 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляцию на приговор артисту Михаилу Ефремову, приговоренному к 8 годам колонии за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба суда. ...