25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве в воскресенье зафиксирован самый теплый день начала весны. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



«В 15:00 столбики термометров на московской метеостанции ВДНХ, поднялись до отметки +5,5°, а к 16:00 температура подросла до +6,2°», - говорится в сообщении



При этом пока март остается холодным, его средняя температура отстаёт от нормы более чем на 4°, и до сих пор не было ни одного дня с положительной среднесуточной температурой.