1 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве от коронавируса умерли 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Это максимальное число смертей с 14 июля, когда было зафиксировано 29 смертей. Всего от коронавируса в Москве умерли 5282 человека.
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