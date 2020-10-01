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Общество     01.10.2020 23:01

В Москве зафиксировано максимальное число смертей от COVID-19 за сутки с середины июля

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Теги:  коронавирус 

1 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве от коронавируса умерли 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число смертей с 14 июля, когда было зафиксировано 29 смертей. Всего от коронавируса в Москве умерли 5282 человека.


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Теги: 
коронавирус 

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