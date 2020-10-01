1 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве от коронавируса умерли 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число смертей с 14 июля, когда было зафиксировано 29 смертей. Всего от коронавируса в Москве умерли 5282 человека.