6 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки от коронавируса скончался 31 человек, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число умерших от коронавируса с 14 июля, когда в Москве от коронавируса скончались 37 человек.



Всего с начала пандемии в Москве от коронавируса скончался 5 401 человек.