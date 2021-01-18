В Москве зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 с начала октября

19 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 115 новых случаев заражения коронавирусом — это минимальное число новых случаев заражения со 2 октября, когда за сутки было выявлено 2 884 случая, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 4 532 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 84 человека.



В целом в России за сутки зафиксировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 23 262 человека, скончались 586 человек.