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Общество     19.01.2021 11:14

В Москве зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 с начала октября

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

19 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 115 новых случаев заражения коронавирусом — это минимальное число новых случаев заражения со 2 октября, когда за сутки было выявлено 2 884 случая, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 4 532 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 84 человека.

В целом в России за сутки зафиксировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 23 262 человека, скончались 586 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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