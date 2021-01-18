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Общество
19.01.2021, 11:28
В ОНК рассказали о содержании Навального в «Матросской тишине»
19 января. Mossovetinfo.ru – Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников рассказал об условиях содержания Алексея Навального в СИЗО «Матросская тишина», с...
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Общество
19.01.2021, 11:14
В Москве зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 с начала октября
19 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 115 новых случаев заражения коронавирусом — это минимальное число новых случаев заражения со 2 октября, когда за сутки было выявлено...
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Общество
18.01.2021, 16:52
Навальный арестован на 30 суток
18 января. Mossovetinfo.ru – Судья Химкинского городского суда арестовала Алексея Навального на 30 суток. Навальный в воскресенье прилетел из Берлина и был задержан в аэропорту Шереметьево. УФСИН сооб...