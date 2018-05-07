7 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилась реставрация дом, где жила и работала советский скульптор-монументалист Вера Мухина. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Двухэтажное здание, расположенное по адресу: Пречистенский переулок, дом 5а, было построено в 1947 году.



В здании Мухина провела последние шесть лет своей жизни (1889–1953).