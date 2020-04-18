18 апреля. Mossovetinfo.ru – Спецборт, на котором из Иерусалима доставили в Москву Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.
Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя на патриаршую службу.
Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Грома Господня в Иерусалиме, после чего Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом.
Из-за пандемии коронавируса церемония схождения Благодатного огня прошла без паломников, однако телевиденье транслировало ее по всему миру.
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