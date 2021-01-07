7 января. Mossovetinfo.ru – Аномальные морозы придут в Москву в первую рабочую неделю после новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Он отметил, что мощное похолодание начнется уже вечером в воскресенье.



В понедельник, 11 января, под утро температура воздуха понизится до минус 15-20 градусов, днем будет не выше 12-17 градусов мороза. К утру вторника столбики термометров могут опуститься в Москве до 27 градусов ниже нуля. Днем будет минус 15-17 градусов.



По словам Тишковца, таких морозов столице не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.