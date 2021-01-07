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Общество     07.01.2021 10:29

В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

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Теги:  погода  прогноз погоды 

7 января. Mossovetinfo.ru – Аномальные морозы придут в Москву в первую рабочую неделю после новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Он отметил, что мощное похолодание начнется уже вечером в воскресенье.

В понедельник, 11 января, под утро температура воздуха понизится до минус 15-20 градусов, днем будет не выше 12-17 градусов мороза. К утру вторника столбики термометров могут опуститься в Москве до 27 градусов ниже нуля. Днем будет минус 15-17 градусов.

По словам Тишковца, таких морозов столице не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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