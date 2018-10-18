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Общество     18.10.2018 17:47

В Москву после взрыва в Керчи доставили шесть детей, они в реанимации

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Теги:  дети 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Шестеро детей из Керчи поступили в НИИ детской хирургии и травматологии, они в реанимации. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Мосвы Сергей Собянин.

«К их приезду сформированы бригады лучших врачей, подготовлены реанимационные.У пострадавших в Керчи взрывные осколочные травмы, трое находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сейчас дети в реанимации», - написал Собянин.

Днем в среду студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме нападавшего, погибли 20 человек, около 50 пострадали.


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Теги: 
дети 

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