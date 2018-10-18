18 октября. Mossovetinfo.ru – Шестеро детей из Керчи поступили в НИИ детской хирургии и травматологии, они в реанимации. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Мосвы Сергей Собянин.



«К их приезду сформированы бригады лучших врачей, подготовлены реанимационные.У пострадавших в Керчи взрывные осколочные травмы, трое находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сейчас дети в реанимации», - написал Собянин.



Днем в среду студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме нападавшего, погибли 20 человек, около 50 пострадали.