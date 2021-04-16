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Общество
16.04.2021, 11:22
В Москву придут ночные заморозки
16 апреля. Mossovetinfo.ru — Ночные заморозки ожидаются в Москве в третьей декаде апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. По пр...
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Общество
16.04.2021, 10:37
В интернет утекла база электронных адресов сторонников Навального
16 апреля. Mossovetinfo.ru — База электронных адресов сайта «Свободу Навальному» попала в интернет, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. ...
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Общество
16.04.2021, 08:06
Москвичи выберут общее название для городских ярмарок
16 апреля. Mossovetinfo.ru - В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвящённое московским ярмаркам. Сейчас в столице действуют уже 45 круглогодичных ярмарок, в этом году планируетс...