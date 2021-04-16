16 апреля. Mossovetinfo.ru — Ночные заморозки ожидаются в Москве в третьей декаде апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. По пр...

16 апреля. Mossovetinfo.ru - В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвящённое московским ярмаркам. Сейчас в столице действуют уже 45 круглогодичных ярмарок, в этом году планируетс...