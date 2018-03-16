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Общество     16.03.2018 09:10

В Москву в выходные придут январские морозы

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Теги:  погода 

15 марта. Mossovetinfo.ru - Январские морозы придут в Москву 17 и 18 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Днем в пятницу максимальная температура воздуха в столице -7…-9°, по области -6…-11°.

В ночь на субботу ожидается до -19°, в ночь на воскресенье - до -18°. Днем в выходные будет -9° и -5° соответственно. В ночь на понедельник ожидается -10°, но уже днем будет нулевая температура.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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