14 сентября. Mossovetinfo.ru - Похолодание и дожди вернутся в Москву в начале новой недели, сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник, 14 сентября, в Москве ожидается пасмурная погода температура воздуха не поднимется выше +14..15°.



Во вторник дожди прекратятся, выглянет солнце, температура поднимется до +16..18°. Такая же погода сохранится в среду.



В четверг, 17 сентября, погода в Москве вновь испортится, небо затянут облака, пойдут дожди, однако температура вырастет до +21..23°.



В пятницу, 18 сентября, дожди продолжатся, вновь вернется холодная погода, температура воздуха в дневное время не поднимется выше +11°.