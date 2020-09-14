14 сентября. Mossovetinfo.ru - Похолодание и дожди вернутся в Москву в начале новой недели, сообщает центр погоды «Фобос».
В понедельник, 14 сентября, в Москве ожидается пасмурная погода температура воздуха не поднимется выше +14..15°.
Во вторник дожди прекратятся, выглянет солнце, температура поднимется до +16..18°. Такая же погода сохранится в среду.
В четверг, 17 сентября, погода в Москве вновь испортится, небо затянут облака, пойдут дожди, однако температура вырастет до +21..23°.
В пятницу, 18 сентября, дожди продолжатся, вновь вернется холодная погода, температура воздуха в дневное время не поднимется выше +11°.
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