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Общество     14.09.2020 01:18

В начале недели в Москве вновь ожидается похолодание

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Теги:  погода  прогноз погоды 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Похолодание и дожди вернутся в Москву в начале новой недели, сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник, 14 сентября, в Москве ожидается пасмурная погода температура воздуха не поднимется выше +14..15°.

Во вторник дожди прекратятся, выглянет солнце, температура поднимется до +16..18°. Такая же погода сохранится в среду.

В четверг, 17 сентября, погода в Москве вновь испортится, небо затянут облака, пойдут дожди, однако температура вырастет до +21..23°.

В пятницу, 18 сентября, дожди продолжатся, вновь вернется холодная погода, температура воздуха в дневное время не поднимется выше +11°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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