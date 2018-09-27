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Общество     27.09.2018 15:34

В некоторых районах Москвы прошел град

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Теги:  погода  град 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Днем в некоторых районах Москвы прошел град, фотографии града выложили пользователи соцсетей.

Пользователи сообщили, что град прошел в районах метро «Белорусская», «Савеловская», «Маяковская», Выхино, а также в подмосковных Химках.

В Гидрометцентре заявили, что проверяют информацию о прошедшем в Москве граде, при этом сообщили, что метеостанции Москвы град не зафиксировали.


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Карта места

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Теги: 
погода  град 

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