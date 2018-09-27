27 сентября. Mossovetinfo.ru – Днем в некоторых районах Москвы прошел град, фотографии града выложили пользователи соцсетей.



Пользователи сообщили, что град прошел в районах метро «Белорусская», «Савеловская», «Маяковская», Выхино, а также в подмосковных Химках.



В Гидрометцентре заявили, что проверяют информацию о прошедшем в Москве граде, при этом сообщили, что метеостанции Москвы град не зафиксировали.