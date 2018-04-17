В офисах «Мои документы» теперь можно узнать о задолженностях

17 апреля. Mossovetinfo.ru - В центрах государственных услуг «Мои документы» в Москве теперь можно получить информацию о задолженностях. Об этом сообщается на портале мэра столицы.



Можно узнать информацию по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам.



Также здесь можно оформить и распечатать квитанцию, чтобы оплатить задолженность. Пока услуга доступна в 39 центрах госуслуг.