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Общество
17.03.2021, 09:45
Россияне хотят отменить пенсионную реформу и ЕГЭ - опрос
17 марта. Mossovetinfo.ru – Граждане современной России хотели бы отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, изменить налоговую систему и вернуть смертную казнь, следует из данных опроса, проведенного всеросс...
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Общество
17.03.2021, 09:26
В ОП предложили ввести новую категорию льготников
17 марта. Mossovetinfo.ru – Первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области предложил ввести новую категорию льготников - ликвидаторов пандемии коронавируса, сообщает РИА Нов...
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Общество
17.03.2021, 00:12
Из Госдумы отозван живодерский законопроект
17 марта. Mossovetinfo.ru -Депутаты-единороссы, внесшие накануне, в понедельник, "живодерский" законопроект, официально отозвали его во вторник. Об отзыве проекта сообщает база данных законотворчества...