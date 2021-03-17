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Общество     17.03.2021 09:26

В ОП предложили ввести новую категорию льготников

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Теги:  Общественная палата  льготы  льготники  коронавирус  COVID-19 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области предложил ввести новую категорию льготников - ликвидаторов пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

В своем письме к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, Петров предлагает внести в эту категорию как врачей, так и ученых, работников специальных служб, волонтеров, которые принимали участие в борьбе с пандемией.

По мнению Петрова им могли бы быть предоставлены дополнительные дни к оплачиваемому отпуску, право на бесплатное санаторно-курортное лечение и ряд других социальных гарантий, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

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Теги: 
Общественная палата  льготы  льготники  коронавирус  COVID-19 

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