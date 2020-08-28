28 августа. Mossovetinfo.ru – Осень в Москву придет с задержкой на три недели, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, уже к концу текущей недели в Москву вернется июльская жара. В последний день августа температура поднимется до +28°. В первые дни сентября температура станет более комфортной – до +25°. Однако это все равно выше климатической нормы.
Летнее тепло задержится в Москве надолго. Осень в Европейскую часть страны приедт с трехнедельной задержкой.
10:22 Общество Мнения родителей относительно ношения детьми масок в школах разделились
10:17 В мире Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
09:44 Общество В первые недели сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода
09:30 В России Цены на мороженое могут вырасти в России в 2021 году
08:54 Город (Москва и область) Новые темы появились на портале «Наш город»
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа
15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году