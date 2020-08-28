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Общество     28.08.2020 09:44

В первые недели сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода

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Теги:  погода  прогноз погоды 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Осень в Москву придет с задержкой на три недели, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, уже к концу текущей недели в Москву вернется июльская жара. В последний день августа температура поднимется до +28°. В первые дни сентября температура станет более комфортной – до +25°. Однако это все равно выше климатической нормы.

Летнее тепло задержится в Москве надолго. Осень в Европейскую часть страны приедт с трехнедельной задержкой.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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