28 августа. Mossovetinfo.ru – Осень в Москву придет с задержкой на три недели, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, уже к концу текущей недели в Москву вернется июльская жара. В последний день августа температура поднимется до +28°. В первые дни сентября температура станет более комфортной – до +25°. Однако это все равно выше климатической нормы.



Летнее тепло задержится в Москве надолго. Осень в Европейскую часть страны приедт с трехнедельной задержкой.