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Общество     16.08.2018 21:00

В Подмосковье пройдет цикл обучающих семинаров наблюдателей

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Mossovetinfo.ru - Общественная палата Московской области 18 и 25 августа в 5 городах Подмосковья проведет расширенные обучающие семинары с общественными наблюдателями на выборах на выборах Губернатора Московской области. Об этом ИА «Моссовет сообщили в Общественной палате МО.

Ожидается, что обучение пройдут более 4 тысяч наблюдателей от общественных структур Московской области. По мнению председателя Общественной палаты Московской области, ректора МГИМО МИД России, академика Российской академии наук Анатолия Торкунова "важно, чтобы на выборы, в общественную жизнь пришло молодое поколение. Приход этот должен быть сознательным, обдуманным и профессиональным».

Общественные наблюдатели получат ответы на вопросы о ролях, целях и задачах общественного наблюдателя в рамках законодательства РФ, а также вручат Памятку наблюдателя, которой удобно пользоваться как во время подготовки, так и в процессе проведения выборов.

График обучающих семинаров:
18 августа 2018 года в 11:00 - Зарайск г.о.
18 августа 2018 года в 11:00 – Дмитров г.о.
18 августа 2018 года в 11:00 – Щелковский м.р.
25 августа 2018 года в 11:00 – Можайский м.р.
25 августа 2018 года в 11:00 – Лыткарино г.о.
В этих городах также будут обучаться наблюдатели из соседних районов Московской области.

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Карта места

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