В Подмосковье пройдет цикл обучающих семинаров наблюдателей

Mossovetinfo.ru - Общественная палата Московской области 18 и 25 августа в 5 городах Подмосковья проведет расширенные обучающие семинары с общественными наблюдателями на выборах на выборах Губернатора Московской области. Об этом ИА «Моссовет сообщили в Общественной палате МО.



Ожидается, что обучение пройдут более 4 тысяч наблюдателей от общественных структур Московской области. По мнению председателя Общественной палаты Московской области, ректора МГИМО МИД России, академика Российской академии наук Анатолия Торкунова "важно, чтобы на выборы, в общественную жизнь пришло молодое поколение. Приход этот должен быть сознательным, обдуманным и профессиональным».



Общественные наблюдатели получат ответы на вопросы о ролях, целях и задачах общественного наблюдателя в рамках законодательства РФ, а также вручат Памятку наблюдателя, которой удобно пользоваться как во время подготовки, так и в процессе проведения выборов.



График обучающих семинаров:

18 августа 2018 года в 11:00 - Зарайск г.о.

18 августа 2018 года в 11:00 – Дмитров г.о.

18 августа 2018 года в 11:00 – Щелковский м.р.

25 августа 2018 года в 11:00 – Можайский м.р.

25 августа 2018 года в 11:00 – Лыткарино г.о.

В этих городах также будут обучаться наблюдатели из соседних районов Московской области.