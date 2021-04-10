В полиции предупредили о мошенничестве с голосами клиентов банков

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мошенники могут использовать голоса клиентов банков для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве.



Некоторые банки оформляют кредиты по биометрическим данным, чем и пытаются воспользоваться злоумышленники. Они звонят людям и задают вопросы, на которые нужно отвечать только «да» или «нет». Разговоры записываются, а ответы используются при оформлении кредитов.



В полиции посоветовали быть бдительными при подозрительных звонках и не сообщать данные своих банковских карт.