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Общество     26.08.2018 13:02

В полумарафоне «Лужники» в Москве приняли участие 7 тысяч человек

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Теги:  спорт 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Семь тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Лужники», который состоялся в воскресенье. Об этом сообщили организаторы.

Маршрут полумарафона прошел по набережным Москвы-реки в центре столицы. Длина трассы – 21,1 километра.

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Карта места

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Теги: 
спорт 

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