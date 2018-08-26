В полумарафоне «Лужники» в Москве приняли участие 7 тысяч человек

26 августа. Mossovetinfo.ru – Семь тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Лужники», который состоялся в воскресенье. Об этом сообщили организаторы.



Маршрут полумарафона прошел по набережным Москвы-реки в центре столицы. Длина трассы – 21,1 километра.