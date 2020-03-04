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Общество     04.03.2020 15:55

В проекте «Активный гражданин» проголосуют за проекты благоустройства в Москве

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Теги:  Активный гражданин  благоустройство  голосование 

4 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало три голосования по проектам благоустройства в трех районах Москвы.

Голосования касаются проектов благоустройства в парке Северного речного вокзала, в прибрежной зоне реки Чермянка и на участке Шоссе Энтузиастов.

В каждом голосовании описаны концепции благоустройства, участники опроса могут одобрить их, внести свои предложения по благоустройству, или выразить несогласие с предложенными проектами. Также среди предлагаемых вариантов ответа, есть пункт о передаче решения специалистам.


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Теги: 
Активный гражданин  благоустройство  голосование 

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