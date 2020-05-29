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Общество     29.05.2020 13:34

В пятницу утром за три в Москве выпало 40% месячной нормы осадков

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Теги:  дожди  Мосводосток 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Утром в пятницу, 29 мая, за три часа в некоторых районах Москвы выпало до 40% месячной нормы осадков, сообщает портал «Метеоновости».

Сообщается, что самые интенсивные дожди наблюдались в Северо-Восточном административном округе, где выпало 23 миллиметра осадков. В Зеленограде выпал 21 миллиметр осадков, в Северо-Западном округе – 19 миллиметров.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Мосводосток», в связи с сильными дождями, все службы ведомства переведены на усиленный режим работы. Последствия ливней ликвидируют 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной. Все обращения и заявки жителей своевременно отрабатываются.


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Карта места

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Теги: 
дожди  Мосводосток 

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