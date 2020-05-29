29 мая. Mossovetinfo.ru – Утром в пятницу, 29 мая, за три часа в некоторых районах Москвы выпало до 40% месячной нормы осадков, сообщает портал «Метеоновости».



Сообщается, что самые интенсивные дожди наблюдались в Северо-Восточном административном округе, где выпало 23 миллиметра осадков. В Зеленограде выпал 21 миллиметр осадков, в Северо-Западном округе – 19 миллиметров.



Как сообщает пресс-служба ГУП «Мосводосток», в связи с сильными дождями, все службы ведомства переведены на усиленный режим работы. Последствия ливней ликвидируют 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной. Все обращения и заявки жителей своевременно отрабатываются.