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Общество     04.04.2018 19:25

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

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Теги:  фестивали  экскурсии  Пасхальный дар  Московские сезоны 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Гостей фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в Москве с 7 по 15 апреля, ждет серия увлекательных прогулок по городу от проекта «Гуляем по Москве». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».

Всего пройдет 28 бесплатных экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля – 5 апреля.

Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана.

Для того, чтобы попасть на экскурсию, нужно пройти регистрацию на сайтеhttp://moscowwalking.ru. Средняя продолжительность экскурсий - 1.5-2 часа


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Карта места

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Теги: 
фестивали  экскурсии  Пасхальный дар  Московские сезоны 

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