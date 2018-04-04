4 апреля. Mossovetinfo.ru – Гостей фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в Москве с 7 по 15 апреля, ждет серия увлекательных прогулок по городу от проекта «Гуляем по Москве». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».



Всего пройдет 28 бесплатных экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля – 5 апреля.



Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана.



Для того, чтобы попасть на экскурсию, нужно пройти регистрацию на сайтеhttp://moscowwalking.ru. Средняя продолжительность экскурсий - 1.5-2 часа