4 апреля. Mossovetinfo.ru – Гостей фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в Москве с 7 по 15 апреля, ждет серия увлекательных прогулок по городу от проекта «Гуляем по Москве». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».
Всего пройдет 28 бесплатных экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля – 5 апреля.
Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана.
Для того, чтобы попасть на экскурсию, нужно пройти регистрацию на сайтеhttp://moscowwalking.ru. Средняя продолжительность экскурсий - 1.5-2 часа
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
17:40 Город (Москва и область) На строящейся станции метро «Беломорская» начались отделочные работы
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
15:23 Город (Москва и область) Выcотной застройки в ТиНАО не будет - Хуснуллин
15:06 Происшествия Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве: что известно
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году
12:52 Город (Москва и область) 34 дома начнут строить в рамках программы реновации в 2018 году
20:29 Город (Москва и область) На полигоне ТБО «Ядрово» губернатор Подмосковья проконтролировал ход закрытия и рекультивации свалки