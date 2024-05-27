В России 1 июня впервые начал действовать запрет на зимние шипованные шины летом

1 июня — Mossovetinfo.ru — Вступил в силу запрет на езду на зимних шипованных шинах летом. С 1 июня о 1 сентября запрещено ездить на транспортных средствах категорий M1 и N1, к которым относятся почти все легковые автомобили, с установленными шинами с шипами.



Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольшие грузовики N1 (массой не более 3,5 тонн).