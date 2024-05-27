Другие материалы
-
Общество
01.06.2024, 09:18
В России 1 июня впервые начал действовать запрет на зимние шипованные шины летом
1 июня — Mossovetinfo.ru — Вступил в силу запрет на езду на зимних шипованных шинах летом. С 1 июня о 1 сентября запрещ...
-
Общество
27.05.2024, 08:38
Предварительные итоги праймериз «Единой России» в Мосгордуму
27 мая — Mossovetinfo.ru — 26 мая партия «Единая Россия» завершила электронное предварительное голосование (ЭПГ) по о...
-
Общество
27.05.2024, 08:11
Рейтинг партии «Яблоко» впервые опустился до 0% - ФОМ
27 мая — Mossovetinfo.ru — Рейтинг партии «Яблоко», по версии фонда «Общественное мнение», впервые опустился до 0%, со...