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Общество     01.06.2024 09:18

В России 1 июня впервые начал действовать запрет на зимние шипованные шины летом

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Теги:  машины  лето  зимняя резина  запрет 

1 июня — Mossovetinfo.ru — Вступил в силу запрет на езду на зимних шипованных шинах летом. С 1 июня о 1 сентября запрещено ездить на транспортных средствах категорий M1 и N1, к которым относятся почти все легковые автомобили, с установленными шинами с шипами.

Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольшие грузовики N1 (массой не более 3,5 тонн).

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Теги: 
машины  лето  зимняя резина  запрет 

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